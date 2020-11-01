一名葉姓竹科工程師發生「7年之癢」，與陳姓妻子結婚7年後與曾姓前女友舊情復燃，今年1月農曆春節，竟趁妻子回娘家帶曾女回家發生性關係，「狂歡」5天。妻子因為一張購買保險套的發票，嗅出異樣，追查之下發現老公偷吃，氣得提告向曾女求償50萬元。新竹地院審理，判「小三」曾女得賠正宮20萬元。全案可上訴。

根據判決書，葉姓竹科工程師今年1月與前女友曾女重逢並舊情復燃，1月15日就約對方到家中吃飯並發生性行為；1月25日，趁妻子回娘家過年，葉男又邀曾女到家中，這回兩人連續「狂歡」5天，甚至飢渴難忍在電梯擁吻，讓認識葉男的鄰居看到都傻眼。

陳女無意間發現一張葉男購買保險套的發票，對老公心生懷疑展開調查，從葉男手機中找到他偷吃曾女的證據，質問之下，葉男坦承偷吃，還供出曾讓曾女在家中過夜，氣得陳女向曾女提告求償50萬元。

曾女認了跟葉男發生關係，但強調「事前」不知對方已婚，過完年後葉男才說他是有婦之夫。曾女表示，事情曝光後有向陳女道歉認錯，但50萬和解金實在拿不出來。新竹地院法官認為，陳女求償50萬元尚屬過高，審酌後判處曾女應賠償陳女20萬元。

(中時新聞網)