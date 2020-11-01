後龍鎮豐富社區發展利用廢棄物製成打擊樂器。（謝明俊攝）

後龍鎮埔頂社區全力發展客家傳統美食小吃。（謝明俊攝）

後龍鎮水尾社區發展海漂垃圾改造成可愛裝置藝術。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌對南港社區的海漂廢物改造成的文創藝品大聲喊讚。（謝明俊攝）

後龍溪洲社區大旗艦計畫帶領5社區力推老少新等族群照護

謝明俊／苗栗報導

後龍鎮溪洲社區2018年入選衛生福利部福利社區旗艦型計畫，成為苗栗縣首個加入大型旗艦計畫的社區，一年來，溪洲社區結合其它水尾等5個社區，共同推動老人福利、新住民培力、社區幹部及志工增能等服務，讓社區老少新等族群都能獲得更好照護，1日特別舉行成果發表，縣長徐耀昌到場祝賀未來打造更幸福的社區文化。

後龍鎮以生產花生聞名，因此，為了慶賀溪洲社區成為苗栗縣內第一個獲選衛福部福利社區旗艦計畫的社區，鎮公所與溪洲社區特別將此訂名為「好事會花生─後龍福利社區多元培力計畫」。

與溪洲社區一同加入大旗艦計畫的另外5個合作社區包括了，後龍鎮水尾、豐富、南港、頂埔及海埔等社區，各社區都根據不同特色發展，發展社區獨有文創藝文科目，再將這個文創藝文活動，帶入社區長照、關懷據點或是社區活動，讓長者、學童及新住民都能藉由加入活動，增加參與感及被照護。

例如，水尾社區里長梁清文及關懷據點隊長方建忠，利用撿拾自水尾社區海濱眾多的浮球、保特瓶甚至是吸管等海漂垃圾，用來改造成模樣可愛的卡通人物、環保花，或是以漂流木製成枴杖等物品，安排關懷據點照護的長者跟著老師學習手作，讓長輩可以動動手和腦，將作品推廣到其它社區觀摹，讓長輩享有更多的成就感。

為了慶賀溪洲等6個社區執行福利社區旗艦型計畫滿一周年，苗栗縣政府、後龍鎮公所及6個社區老少青等住民，1日上午齊聚新港中小學禮堂歡慶，各社區還準備特色文創農特產品等展示，苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣副議長李文斌、後龍鎮長朱秋隆及多位後龍縣議員到場祝賀未來共同打造更幸福的社區生活。

(中時 )