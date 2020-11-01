優席夫將自己藝術才能注入部落，替部落帶來經濟生機，盼自己能作為典範，讓流浪在外的部落青年能回到自己的土地。（羅亦晽攝）

旅英藝術家優席夫，近期結合部落拼貼藝術家陳明智(Mayaw)與全體村民，返鄉替花蓮193縣道上的馬太林部落完成一面馬賽克拼貼藝術牆；今舉行揭幕儀式，他哽咽地說，期盼未來能夠過這面牆，成為亮點創造部落產業可能，讓流浪在外的部落青年，有一天能回到自己的土地。

馬賽克拼貼藝術牆今上午在馬太林基督長老教會舉行揭幕儀式；歌手Ado阿洛和部落婦女吟唱阿美族歌曲替活動揭開序幕，部落頭目陳昌生與傳道師黃美蓮雙手合十，感謝上帝讓拼貼牆順利完成，縣長徐榛蔚最後也趕抵現場祝賀。

陳明智見歷時3個多月完成的馬賽克拼貼藝術牆，頻笑說「很有壓力」，這是第一次跟優席夫合作，一開始因溝通不足，創作過程遇到許多困難，後來互相慢慢磨合，抓到彼此要的感覺 ，漸漸順利完成。

藝術牆取阿美族傳統捕魚文化當作主題，陳明智現場說明該牆材質，主要利用磁磚、玻璃及些許石頭，豐富整件作品，除了3位藝術家，部落民眾不時也會幫忙動手拼貼。

「一天到晚旅行，有天玩累了，一定要回家，把旅行各地養分帶部落，創造全新可能，豐富部落」優席夫因友人建言，2年前決定回部落，將自己藝術才能注入部落，當時看到70餘年的教堂圍牆斑駁，於是利用拼貼修復牆面，盼能推廣常被忽略的花蓮南區。

「藝術牆是屬於部落每個人」優席夫最後也哽咽泛淚地說，花蓮很多偏鄉年輕人在部落沒有工作，必須在外面流浪，剩下老人跟小孩留在部落，盼自己能作為典範，透過藝術文化替地方注入經濟，讓所有年輕人能夠安心地「回家」。

(中時 )