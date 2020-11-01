總是以專業服務、親切態度，接待每一位旅客的台灣高鐵列車長Amber，今年9月證實罹患乳癌，隨即在台大醫院開刀；上月20日再度進行局部手術，恢復情況良好。Amber說，她從肉瘤疼痛就醫到醫生宣布確診，前後不到2周，就得面對人生突如其來的變數，「我沒時間難過，生命中總會有躲不過的意外，很感謝公司給我的協助，希望盡快重返工作崗位。」
Amber說，早在去年11月底就發現左胸靠近乳溝的地方有一粒會滾動的小肉瘤，檢查為良性，接下來半年的定期檢查也都沒問題；直到今年8月下旬，那粒肉瘤隱隱作痛；9月3日，醫生宣布乳癌。
「當時我沒想太多，而且那天下午還有車班要值勤，先上班再說。」Amber直到跑完車、下了班，凌晨回到家裡告訴家人這個消息，才開始認真面對罹癌事實，「癌症欸！我當然會覺得為什麼是我，有幾次還坐在床上偷哭。」
9月8日，Amber為台灣高鐵公司主持活動，精采的表現獲得主管、同事高度讚賞，那時候完全沒人曉得眼前亮麗的主持人，即將展開抗癌大作戰。
9月14日，Amber住進由鴻海董事長郭台銘捐贈的台大醫院位在基隆路的分院，因設備新穎，又沒什麼人，她自嘲像住飯店一樣。公司得知狀況，馬上調整工作，囑咐她安心休養，同事們也不斷捎來加油打氣訊息，讓她無後顧之憂。
第一次手術相當順利，但保險起見，醫生和她討論再動第二次手術，切除局部乳房及淋巴。Amber強調，她沒有太多想法，開心過生活就好，「我不想讓負面情緒養大癌細胞，相信醫生專業、積極配合治療，相信很快就能回到我最喜歡的高鐵列車上，繼續值勤。」
(中時新聞網)
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