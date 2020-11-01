捷克等7國國會友台小組主席領銜，總計106位國會議員及政要參與連署，日前聯名致函「世界衛生組織」（WHO）幹事長譚德塞，表達對台灣參與WHO的高度支持。外交部今天表達誠摯感謝，並將持續與理念相近夥伴合作，進一步推動台灣參與WHO案。

外交部副發言人崔靜麟表示，隨著「世界衛生大會」（WHA）於本（11）月9日至14日復會的時程日近，近來歐洲各國支持台灣參與WHO的聲浪也持續增強。

10月22日由波蘭國會友台小組主席安佐、匈牙利國會友台小組主席逖巴、斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基及捷克國會眾議院友台小組主席班達等V4中歐四國政要合作，首度聯名致函譚德塞，疾呼台灣參與WHO的重要性。

接著10月22日至29日陸續由立陶宛國會友台小組主席史金達、拉脫維亞國會友台小組主席武展司、愛沙尼亞國會友台小組主席拉凱勒分別領銜，總計102位波海三國國會議員及政要連署，接力聯名致函譚德塞，共同支持台灣參與WHO。

他說，上述106位歐洲政要一致發聲指出，以當前台灣防疫的成果，更加彰顯台灣參與WHO的必要性，台灣參與國際衛生治理機制，符合各方利益，排除台灣2,300萬人參與WHO，不僅違反人權，更不利全球合作防疫。

外交部表示，這一波波歐洲的支持聲浪，顯示台灣參與WHO的訴求獲得國際社會普遍支持，外交部將持續與理念相近夥伴合作，進一步推動台灣參與WHO案。

(中時 )