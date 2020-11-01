在這個萬物皆漲，唯獨薪水不漲的年代，尤其是針對在異地打拚的生活的民眾來說，特別有感，一個月支出扣除房租後，再加上生活零碎開銷後，可說是所剩無幾。一名網友指出，在台北生活若是月收不到2萬5千元，就會被政府認定為「貧窮的中低收入戶」，令許多網友有感表示「台北一堆工作，很多可能都還不到2萬5。」

原PO於PTT《Women Talk》版發文，以「台北月入2萬5千以下，是政府認定的貧窮戶」為題，內文指出不知道該算好消息還是壞消息，在台北生活若是月收入不到入2萬5千元，可能就要被政府歸類為「貧窮的中低收入戶」；免額稅會因此提高，便可享有中低收入補助等社會福利，甚至可抽社會住宅，每年繳納的稅也會因此降低許多，當然被退的稅也會比較高，但反觀就是，收入水平在台北來說，相對「貧窮」。

貼文曝光後，不少網友有感表示：「這種應該是工作做興趣的吧」、「繳完房租水電還有錢吃飯嗎」、「25000在台北怎麼活啊」、「只賺25000乾脆回鄉吧，這麼苦做啥」、「25k要嘛住家裡，不然外地租屋每天吃印尼炒泡麵好了」。

另外也不少網友點出問題，「其實真的很多...不然不會一堆人正職之外還兼一堆職」、「2萬6餐飲業很多」、「26k扣完勞健保就24左右而已」、「台北一堆低於兩萬五的喔！妳各位去政府辦事那些派遣」。據悉，衛福部日前公布明年各縣市最低生活費，以台北市基本生活費為新台幣1萬7668元最高；中低收入戶標準也隨之調整為，以台北市為例，若月薪低於2萬5241元者，意即將成為低收入戶貧戶。

(中時新聞網)