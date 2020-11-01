曾敬驊、李銘順、周渝民、朱軒洋合作《追凶者》。（愛奇藝海外站提供）

曾敬驊、李銘順、陳冠仲、莊絢維、周渝民、朱軒洋出席《追凶者》開鏡儀式。（愛奇藝海外站提供）

《追凶者》昨進行開鏡儀式。（愛奇藝海外站提供）

暌違9年沒在台灣拍戲的周渝民（仔仔），攜手另一位金鐘視帝李銘順參與愛奇藝原創劇集《追凶者》飆戲，雙視帝昨（10月31日）與朱軒洋、曾敬驊、馬念先等其他演員一起出席開鏡儀式。該劇改編自網路同名小說，為愛奇藝海外站首次為亞洲市場製作推出的愛奇藝Original華語劇集，是台灣睽違已久的動作懸疑類型，仔仔坦言非常期待台劇新元素的生成，李銘順則為了《追凶者》的拍攝，將在台灣停留3個多月，他特地提早來台，進行自我隔離14天，做好居家檢疫措施。

《追凶者》劇情燒腦引人入勝，打鬥動作不斷，24集的規格集集有懸念、處處有爆點，且每集皆有重量級演員同台演出，單集斥資千萬，破億規模仿真打造場景。開拍前，主演們皆上了一個多月的武術動作課程，從基礎的槍法、拳腳到擒拿摔技樣樣都來。

許久沒在台灣拍戲的周渝民，飾演為棄警從法的犯罪心理剖繪專家，初次與新銳導演莊絢維、陳冠仲合作的他，籌備期間便不斷地和導演、主創團隊交換意見溝通想法，在角色揣摩的細節上，也下了十足功夫，為了這個善於洞察人性，深入現場抽絲剝繭的角色，於開拍前，特別學習法律及犯罪心理剖繪課程。不管是眼神情感或肢體表現上皆更能貼合人物性格。

周渝民表示，台劇近年少有懸疑動作劇，《追凶者》挹注非常多的人力資源，角色人物刻劃精準，拍攝手法細膩，達到國際級製作水準，非常期待成品和影迷分享。他笑說，看到演出時間表時，幾乎都是翻班夜戲居多，他得從規律作息調整成晚出早歸的演員生活！

金鐘視帝李銘順飾演一位重情重義，果決有擔當的警隊隊長。已提前來台進行14天隔離生活的他說，居家檢疫期間，雖然不能外出開會討論，依然和導演熱線不斷，以視訊準備角色。他笑著說，他跟太太和小孩視訊，都沒有和導演的次數多！

李銘順說，因為疫情，快一年多沒拍戲了，好久不見台灣觀眾，超級想念大家！這次來台灣拍攝，非常開心和期待，當然還有訝異，覺得導演冒險找他演出警隊隊長的角色，覺得導演心臟非常強大！上一次演出警察的角色，是剛入行的前三年，看到劇本，全是動作戲，想說自己應該還可以來演出動作戲，沒想到只有快跑的份，練習快跑40多年，現在剛好可以派上用場。他也說這群刑偵隊應該是很愛耍帥但有點廢的警隊。

同劇演員馬念先也笑說，大大小小的警察角色都演過，從交通警察演到刑事案件警察，這次的警察真的是「最最最難演」，動作戲超多，在一個多月前，練習初期，就超廢的，他練習前滾翻兩次後，脖子就扭傷了！現場也央求導演可不可以幫他請替身啦！

朱軒洋從熱血的《下半場》轉換成《追凶者》衝動的菜鳥刑警，飾演的角色有著大男孩的天真帥氣，個性嫉惡如仇，橫衝直撞但又不失去爽朗率性，正義感爆棚，將和周渝民深入命案現場，聯手緝凶！昨開鏡時，爽朗又帥氣的小朱，直說他真是賺到了，能夠和這麼多優秀的演員一起演出，集結各路英雄合力緝凶，沒有演員費，也開心！而這次，也擔負重責大任，全片的動作擔當就靠他，這可不是花拳繡腿，是得拳拳到肉的精準動作，直言既緊張又期待！

最近馬不停蹄的曾敬驊，百忙之中也出席《追凶者》的開鏡儀式，關於這次的角色，他說先保密，之後再陸續跟大家分享，絕對是意想不到，突破極限的角色。一拿到劇本就非常期待能夠演出這個角色，不僅和導演溝通，也花了很長的時間了解，揣摩角色心境。

(中時 )