浩天宮主委陳起賀等鳴發起馬炮。（民眾提供／王文吉台中傳真）

浩天宮主委陳起賀扶轎，爆滿信眾夾道恭迎大庄媽起駕（民眾提供／王文吉台中傳真）

哨角隊開道，恭迎大庄媽起駕，南下北港進香。（民眾提供／王文吉台中傳真）

哨角隊開道，恭迎大庄媽起駕，南下北港進香。（民眾提供／王文吉台中傳真）

浩天宮今年恢復百年前徒步北港進香，信眾湧入梧棲恭送大庄媽起駕。（民眾提供／王文吉台中傳真）

信眾排隊跪地稜轎腳祈福。（民眾提供／王文吉台中傳真）

浩天宮今年恢復百年前徒步北港進香，信眾湧入梧棲恭送大庄媽起駕。（民眾提供／王文吉台中傳真）

建廟近300年的台中梧棲浩天宮，恢復百年前徒步北港進香的傳統，1日上午起駕南下，吸引數千信徒朝拜，剛完成換肝手術的鎮瀾宮董事長顏清標也到場抬轎。「大庄媽」將駐駕彰化、雲林等宮廟，進香行程7天6夜，預計7日回鑾，海線52間宮廟將舉行「走大轎」接駕儀式。

浩天宮建廟將近300年，是中部海線三大媽祖廟之一，今年恢復百年前徒步北港進香。廟方一早鳴發起馬炮，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、台中市議會副議長顏莉敏及北港朝天宮董事長蔡咏得等皆出席起駕儀式，在浩天宮主委陳起賀扶轎下，上午7點起駕。

「大庄媽」鑾轎預計下午2點半抵達彰化巿南瑤宮，由彰化巿長林世賢接駕。根據湄州島媽祖祖廟誌記載，浩天宮與南瑤宮都是建於清乾隆3年(西元1738年)，此次會香別具意義。

浩天宮南下北港進香，11月1日駐駕彰化大村鄉慶安宮；2日駐駕雲林西螺吳厝朝興宮；3日駐駕雲林北港朝天宮，並於晚間6時30分隆重舉行團拜儀式，4日上午7時舉行刈火儀式後起駕回鑾；4日駐駕雲林西螺福興宮，5日駐駕彰化大村慈雲寺，6日駐駕龍井龍泉岩清水祖師廟。

7日下午3時大甲鎮瀾宮駕前團隊於梧棲區台灣大道、民和路口接駕；7日下午5時於文昌路及浩天宮牌樓前舉行大肚中堡五十三庄駕境及及團拜儀式，共計52宮廟參與，盛況可期。海線52間宮廟將舉行「走大轎」接駕儀式。

(中時 )