雯翔舞團團長郭玉雯日前接種流感疫苗後出現體虛、嗜睡等症狀，一度打算到衛福部官網填報身體不適的相關資料，但最後不堪勞累作罷，並未通報。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天回應，民眾接種流感疫苗後出現不舒服的症狀，最好是回去跟醫師討論，由相關衛生單位進行疫苗不良事件通報，而目前也未開放民眾上網填報接種疫苗後的不良事件，因此研判該團團長是上衛福部官網的部長信箱進行投訴。

莊人祥指出，接種疫苗後若身體出現任何不適，最好還是回去就醫並與醫師報告自身狀況，由醫師研判是否有過去病史，或接種疫苗的不良反應，至於該團團場所稱，自己是上衛福部官網填報，但目前並未開通相關功能，研判是上到部長信箱投訴。

至於通報疫苗接種後的不良事件，莊人祥說明，可聯絡接種醫療院所或是衛生局，由專人進行代填，不是由本人填寫，「我想他應該有所誤會」，至於心臟相關病史是否不適合接種流感疫苗？莊人祥指出，根據相關研究顯示，施打流感疫苗可避免感染流感與心臟疾病發生，由於有心臟病史者是流感併發重症的高危險族群，建議還是要施打比較好。

(中時 )