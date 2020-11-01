美國總統大選結果即將揭曉，近期卻傳出蔡政府偏袒共和黨相關新聞，引發外界質疑民進黨政府是否押寶一邊的疑慮。前新北市長朱立倫今天到台大授課前受訪表示，民進黨單押一邊做法太過明顯，這可能導致讓台灣人幫民進黨承擔後果。

朱立倫表示，他過去長期提醒對於美國總統大選絕對不能單押任何一邊，但民進黨過去很多做法實在太過明顯，這可能會引起國際的爭議，最後是讓台灣人民幫民進黨去承擔單押一邊的後果。

對於瘦肉精美豬進口議題，朱立倫批評民進黨的政策自相矛盾且自打嘴巴，政府禁止國內豬農使用萊克多巴胺，卻允許含有萊克多巴胺的豬肉進口，還不如民進黨乾脆宣布大家都能使用萊克多巴胺，否則全部都應該禁止。

朱立倫提到，無論是瘦肉精美豬，還是在台南發生的女學生遭殺害案件，顯示民眾關注的還是民生跟治安問題，在這些議題上不應該有模糊空間，中央跟地方應該要一致，就是重視民生治安問題，不管是中央還是地方，都應該少一些政治，多重視民生。

(中時 )