4 in Love相隔18年再度合體。 （EMI提供）

楊丞琳的新歌〈像是一顆星星〉，MV特別設計一齣「楊丞琳的人生舞台劇」，從她的童年回憶揭開序幕，一路演到現在36歲。MV從一位小女孩的房間開始，一個戴著牙套的國小女生，偷擦媽媽的口紅，拿著麥克風在彈簧床上唱歌，時空背景來到1999年參加「年代健康美少女」選拔活動，神情緊張的15歲少女已不知道參加多少場的比賽和遭遇多少失敗，但是看到媽媽在台下為她加油打氣，她深呼吸後仍繼續努力表演，終於得到評審們的青睞。

2000年楊丞琳加入4 in Love組合出道，解散18年的4 in Love為這支20週年紀念MV再度合體，楊丞琳特別感謝已退出娛樂圈的冷嘉琳，排除萬難和老公小孩請假來拍攝，因這支耗資千萬的MV需拍攝三天三夜，讓平常作息早睡早起的冷嘉琳感到吃不消，到凌晨2點多已非常犯睏，另外三位團員一直和她聊天，還講笑話來幫忙驅趕睡意。

2002年加入《我猜我猜我猜猜猜》的節目主持也是楊丞琳非常重要的階段，導演神復刻，還原當年的節目場景，丞琳親自邀請吳宗憲及柳翰雅一起演出，三人重現當年楊丞琳錄影最後一集的畫面，由憲哥幫她戴上學士帽象徵她從節目中畢業，離別歡送重現，憲哥也忍不住熱淚盈眶！

這次接到邀約一口答應的憲哥表示，「聽到丞琳最重要的20年，也是我們的事情，一定要全力以赴！」而原本人在美國的阿雅更是阿莎力的回台先進行隔離，力挺好姐妹的20週年紀念MV，阿雅表示，「20年耶！感覺是一晃眼，但對於一個人在成長和改變太重要了」。

(中時 )