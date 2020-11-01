昨天（10月31日）是一年一度的萬聖節，許多民眾都應景Cosplay扮裝過節，有人扮醜、搞笑甚至大搞KUSO，而有「最美空姐」頭銜的女星林佩瑤則是性感扮格鬥家「春麗」，她辣穿改良式開高衩旗袍，而林佩瑤一個抬腿更是露出黑色底褲，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

林佩瑤在萬聖節扮成春麗，俏麗模樣大獲好評。（圖／取材自林佩瑤 Pei Yao Lin臉書）
林佩瑤在萬聖節扮成春麗，俏麗模樣大獲好評。（圖／取材自林佩瑤 Pei Yao Lin臉書）

林佩瑤在萬聖節火辣扮成《快打旋風》的春麗，只見林佩瑤頭綁兩顆包頭，身穿藍色改良式旗袍、佩戴白色寬腰封，腳踩白色長靴，林佩瑤把春麗的俏麗模樣完全複製，相似度百分百。

林佩瑤還架式十足地模仿春麗武打動作，只見她手握拳、又擺出打鬥手勢，而林佩瑤一個抬腿，還露出黑色底褲和腿根，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛留言驚呼：「春麗好適合妳，太可愛了」、「超可愛」、「超級像的耶」。

林佩瑤扮成春麗大獲好評，但她下午卻在網上驚呼「居然有人問我春麗是誰...」，林佩瑤還不禁反問「是我真的老了嗎」，女神幽默發文，再度引起網熱議。

居然有人問我春麗是誰⋯ 是我真的老了嗎🥴 #尋求同溫層😭 #萬聖節快樂 #HappyHalloween #HappyHalloween2020 #cosplay #costume #costumeplay #春麗 #快打旋風 #街頭霸王 #chunli #streetfighter

林佩瑤 Pei Yao Lin 發佈於 2020年10月31日 星期六

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(中時新聞網)

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