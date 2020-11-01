馬英九從虎尾興隆毛巾工廠出發後，後來搭車到西螺福興宮上香，福興宮董事長楊文鐘、雲林縣文化觀光處長陳璧君接待。（周麗蘭攝）

虎尾鎮興隆毛巾公司1日主辦「環大雲林自行車挑戰賽」，前總統馬英九參加67K挑戰賽，許多民眾打招呼，馬英九上台致詞時開玩笑，大家絕對不可以比他快，比他快就以超速移送法辦，他提醒選手們注意安全，騎出健康、騎出歡樂。

馬英九前一晚（10月31日）就夜宿西螺瑞春醬油第四代傳人鍾政衛的家，1日一大早5點多裝備整齊，5點半準時檢錄「環大雲林自行車挑戰賽」的67公里組。

馬英九致詞開玩笑說，大家絕對不可以比他快，如果比他快就以超速移送法辦，也不能比他慢，比他慢就以妨礙交通移送法辦。

清晨6點整，雲林縣長張麗善陪馬英九為100K挑戰賽的選手鳴槍；6點15分由張麗善鳴槍，馬英九帶隊展開67K挑戰賽。

2020環大雲林自行車挑戰活動在興隆毛巾觀光工廠熱鬧登場，這項比賽去年首次舉行頗受好評，有近千名民眾參與，100K，67k，34k挑戰賽三組。

主辦單位表示，逍遙67K組經過虎尾鎮、西螺鎮、莿桐鄉、斗六市、古坑鄉、斗南鎮，飽覽境內風光，包括雲林高鐵站、西螺大橋、古坑綠色隧道。

馬英九從虎尾興隆毛巾工廠出發後，後來搭車到西螺福興宮上香，福興宮董事長楊文鐘、雲林縣文化觀光處長陳璧君接待，香客看到馬英九突然出現很驚訝，熱情與他合照。

(中時 )