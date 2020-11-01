新竹縣政府致力推動路平專案，至今已有10年，總共投入23.5億元，鋪設道路長度為499.95公里，縣府今年也編列1.7億持續改善道路品質，其中包含13鄉鎮的編號道路、鄉道等，改善工程日前已於10月底開工，預計年底前可全數完工，給鄉親更好走的道路。

新竹縣長楊文科表示，日前前往13鄉鎮市舉辦地方建設座談會，不少在地村、里長均反映，道路欠缺經費重新整理，導致崎嶇不平，因此由縣府工務處將鄉鎮市公所提出的道路納入路平專案，著手建設，期望給予用路人順暢、安全的行車空間。

新竹縣政府工務處指出，今年預計改善的路段共有70處，涵括全縣各鄉鎮市共48公里長的道路，預計調降200個人手孔蓋，包含縣道118線竹北市中正東路段、興隆路2段、鳳岡路5段、縣道117線等，新豐鄉則有建興路2段等編號道路；竹東鎮則有縣道122線、115線延伸段，還有竹37線至五指山路口等，北埔鄉則有長興街道路。

另外芎林、關西、新埔、峨嵋、寶山、五峰、尖石均有編號道路納入此次路平專案，也不乏鄉間小路或山路，期望更加便利人車通行。工務處指出，施工期間盡量避開雨天及上、下班尖峰時段，以減少交通衝擊，期間也會加強施工查核，打造安全的行車空間。

(中時 )