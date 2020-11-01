基隆市政府為推動農漁村轉型，於本周萬聖節期間，推出農漁特產創意市集及展銷活動。（陳彩玲攝）

其中最吸睛的是，以鮮紅樹梅汁裝盛在輸血袋的「萬聖節瑪陵樹梅飲」。（陳彩玲攝）

在地農友們帶來本市當令的台灣原生種－基隆山藥、白玉山藥。（陳彩玲攝）

在地農友們帶來本市當令的台灣原生種－基隆山藥、白玉山藥。（陳彩玲攝）

基隆市政府為推動農漁村轉型，協助產業推廣、行銷及拓展銷售，於本周萬聖節期間，推出農漁特產創意市集及展銷活動。

產業發展處11月1日在文化中心廣場舉辦「萬聖在基隆‧農漁嘉年華」，從早上10點半至下午4點，現場邀請農漁村社區組織、農企業（農村好物）及農場，帶來瑪陵地區的礦業文化及竹編藝品，以及來自暖暖的大菁藍染及八斗子的薯榔海水染的文創手作品等，推廣在地山海產業文化。

其中最吸睛的是，以鮮紅樹梅汁裝盛在輸血袋的「萬聖節瑪陵樹梅飲」，最早銷售一空，在地農友們也帶來本市當令的台灣原生種－基隆山藥、白玉山藥、瑪陵特產樹梅、柚子、綠竹筍加工品等，更為了配合萬聖節活動，用在地食材山藥、南瓜、蔬果等食材，設計山藥風味餅乾、煎餅、大福、湯圓等創意點心。

產業發展處指出，消費滿百元即可兌換搶手時尚小禮，萬聖節造型口罩數量有限，贈完為止，此外，也有時段性DIY體驗活動，包含瑪陵風情DIY彩繪、瑪陵果真好玩、礦業文化解說及手作礦車、手作水草療癒盆栽、山藥繪本-食農教育說故事等，歡迎民眾前來參與。

(中時 )