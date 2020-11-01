川普造勢大會上，許多支持者仍不戴口罩、不遵守社交安全距離。

川普造勢活動過後，明尼蘇達州擔憂新冠病毒傳播。

美國總統川普不甩疫情、盡情大規模造勢，根據史丹佛大學研究人員的統計，川普6月至9月期間的18場造勢活動，共導致超過3萬人確診新冠肺炎、逾700人喪命。

美國財經媒體CNBC報導，美國史丹佛大學研究人員10月30日在研究平台SSRN發布一篇尚未經過同儕審查的研究，指出自6月20日至9月22日期間，川普競選團隊辦理的18場造勢活動共造成超過3萬人確診新冠肺炎，並且可能導致另外700人病歿，不過死者並不全都參與過川普造勢大會。

研究人員指出，研究結果支持先前公共衛生官員提出的有關大型集會活動病毒傳播風險的警告與建議，特別是民眾在戴口罩、保持社交距離的遵守程度較低的情況下。論文第一作者、史丹佛大學經濟系教授博恩罕（B. Douglas Bernheim）在文中表示，舉辦川普集會活動的地區在疾病及死亡方面「付出了很高的代價」。

針對史丹佛大學的研究，川普競選團隊發言人帕列拉（Courtney Parella）表示，美國憲法第一修正案（First Amendment）賦予人民集會、聆聽美國總統談話的權利。她也強調每一場競選活動都做好了防範措施，包括每一名出席民眾進場時都有量體溫、分發口罩給民眾指示他們戴上，現場也放置許多乾洗手液供民眾使用。

拜登競選團隊也發布聲明回應，砲轟川普的超級傳播大會犧牲數百條人命、觸發數千起確診案例。

拜登陣營發言人貝茨（Andrew Bates）更指出，更糟的是這些數據還不包含許多在白宮舉行的超級傳播大會，以及過去5周遍及全美各地的造勢活動。

新冠肺炎於今年初席捲全球，美國也遭病毒肆虐，川普陣營於3月初起暫停所有造勢活動，6月疫情趨緩後競選活動才重新開跑，不過川普屢次在造勢大會上譏諷衛生官員戴口罩的建議，他的支持者也漠視相關防疫指南，參與活動時仍不戴口罩，不僅工作人員染疫，各大城市會後也出現確診數激增的情形，川普更在10月初確診新冠，確診前在白宮舉行的最高法院大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）提名儀式更被指是病毒擴散的超級傳播大會。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至今（1）日下午3時，全美已經有超過912萬人染疫、逾23萬人喪命，美國上月30日單日新增新冠確診案例也創下新高，單日新增99,321例確診。

(中時新聞網)