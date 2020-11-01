馬來西亞女大生上周五在台南遭殺害，女大生雙親預計今晚抵台奔喪，中央流行疫情指揮中心今天表示，近日已與警政單位召開專案會議討論防疫安排，女大生親人今落地後都會進行採檢，三日還會再進行二採，奔喪全程都是採專人專車的方式，且須配戴口罩，做到動線分離以降低感染機率。
指揮中心發言人莊人祥表示，由於女大生雙親來台時間較趕，無法取得登機前三天的陰性證明，因此今晚落地後就要進行第一次採檢，預計三日還會再採一次，本次專案計畫指揮中心已與內政部討論過，除人員必須採專人專車接送外，動線也要做出隔離，接觸者也都需要戴上口罩、勤洗手因應防疫。
至於本次來台奔喪的馬來西亞女大生親人共有多少人？莊人祥說，目前只知道有兩位雙親，是否有其他親人也會一同前來？以及預計在台灣待多長時間並不方便對外說明，可以確認的是，由於這次的防疫計畫是專案處理，因此採檢費用應是由我方負擔。
(中時 )
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