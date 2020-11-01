台南女大生命案獎懲 南警局長自請處分、歸仁分局被拔官

台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，10月28日不幸遭擄性侵殺害棄屍，引發社會怒火。更讓人驚訝的是，早在9月30日，於案發同一地點，就有一名陳姓長榮女大生曾遭凶嫌梁育誌企圖擄人，但沒有成功，但當時受害女大生報案後，承辦員警未依規定開立三聯單；對此，台南市警局今（1）日認定受理報案過程有瑕疵，開鍘撤換歸仁分局長楊慶裕，警局長詹永茂則自認督屬不周也向市長黃偉哲提出自請處分。

歸仁分局6小時偵破此案，原本是沒事一樁，卻因爲9月30日同校陳女也險被擄，大潭派出所第一時間跟分局長報告未符實，分局長一句「惡作劇」引發輿論批評聲浪。警政高層前晚已經風聲「分局長要下台」，耳語傳了2天成真，分局士氣低迷。

內政部長徐國勇昨日南下了解該案處理現況，並表示相關的檢討與究責，台南市警察局下午3點發布聲明，台南市警局長詹永茂自請處分，歸仁分局長調整為內勤職務，相關人士命令報警政署核定後發布。

24歲鍾姓女大生10月28日晚間從學校返回宿舍途中後失聯，警方循線逮到28歲男子梁育誌，涉嫌重大；梁男一開始供稱隨機擄人，勒昏鍾女後強拖上車，鍾女過程中反抗，疑用力過猛，上車已無呼吸；之後警方突破梁男心防，他才坦承是性侵後勒斃鍾女。

事後發現，梁育誌早在9月30日就曾前往台鐵便道埋伏，並試圖徒手擄走一名女大生未遂。事隔近1個月，梁男在同一地點犯案，輿論譁然，質疑警方、校方未能積極採取作為防範，才讓悲劇發生。

(中時新聞網)