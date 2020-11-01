疫情重挫觀光產業，為振興國旅市場，交通部宣布7月至10月祭出39億元「安心旅遊」國旅補助，昨天是最後一天。國人使用最多的自由行住宿補助，觀光局統計至10月27日止，已補助477.4萬房，住宿人數約1193.7萬人次，其中以花蓮縣居冠，估計將有1725萬人次出遊，創造635億元的觀光效益。

交通部觀光局的「安心旅遊」國旅補助，補助期間自7月1日起到10月31日止，補助項目包含：補貼旅行社辦團旅行、自由行住宿優惠1000元，離島加碼1次、台灣觀巴2人同行1人免費、今年暑假7月、8月，19歲以下全台22家觀光遊樂園入場免費。不過，原規劃39億元經費，因國旅踴躍不斷傳出不夠的風聲，在9月21日前，經費已用掉58億元，至10月31日還有19.2億元缺口。

根據交通部《紓困與振興方案執行進度》統計至10月27日止，團體旅遊優惠，觀光局已核定2470家旅行社，共4萬2282團。前5大熱門縣市，依序為澎湖縣、花蓮縣、南投縣、金門縣、台東縣。

自由行住宿優惠，已補助約477.4萬間房，住宿人數約1193.7萬人次；住房率前5大縣市，依序為花蓮縣、宜蘭縣、台東縣、台中市、高雄市。參與補助的旅宿業逾9500家，占全部合法旅宿業者約74％，較以往國旅補助方案增加逾2600家，為歷次補助最高。

觀光遊樂業入園優惠，使用人次184.2萬人。觀光局表示，7月啟動補助後，僅一周時間，使用人次太熱烈，經費恐用罄，觀光局與業者幾經協調後，順利從500元補助調降至350元至150元間，估計補貼約5.5億元。

觀光局表示，7、8月觀光遊樂業入園人次，總計約392.56萬人次，與去年同期211.5萬人次相比，成長85.56％，營業額較去年同期增加54％，均為歷年同期最高。台灣觀巴優惠，觀光局統計至10月26日止，使用人次累積超過7300人次，補貼控制在1000萬元額度內。

(中時 )