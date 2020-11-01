擔憂疫情衝擊需求，NYMEX原油創5個月新低，中油、台塑化宣布國內各式汽、柴油價格調降0.5元、0.4元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升21.5元、95無鉛汽油每公升23元、98無鉛汽油每公升25元、超級柴油每公升18.9元。

此外，台塑化2日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升21.5元、95無鉛汽油每公升22.9元、98無鉛汽油每公升25元、超級柴油每公升18.7元。

中油表示，全球新冠肺炎(COVID-19)累計病例逾4,400萬人，加上利比亞原油產出恢復迅速，國際油價趨緩、下跌。影響所及，本週調價指標7D3B週均價從每桶41.49美元下跌至38.56美元，臺幣兌美元匯率升值0.015元，國內油價依公式計算跌幅為5.69％。

擔憂疫情對需求的衝擊，紐約商業交易所（NYMEX）12月原油期貨10月29日收盤下跌3.3％，每桶36.17美元，創5個月來新低；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也走跌3.8％，每桶37.65美元。

分析師指出，OPEC+今年5月創紀錄減產近千萬桶以對抗疫情造成的需求下滑，8月份上調生產配額約200萬桶，按計劃明年一月將再上調生產配額約200萬桶。

如今，全球疫情再度嚴峻顯然將對石油需求造成衝擊，使得布蘭特原油價格跌破每桶40美元關卡，石油輸出國組織及俄羅斯等其他產油國（OPEC+）11月會議可能將被迫有所行動。市場預期OPEC+可能會推遲原本預定明年一月起調高生產配額的時程。

(工商 )