李興文與江霞當年演出張毅執導的電影《我兒漢生》。（摘自李興文臉書）

金馬導演、琉璃工房創辦人張毅，11月1日清晨在妻子金馬影后楊惠姍、女兒張源的陪伴下辭世，享壽69歲。53歲的李興文出道的第一部電影《我兒漢生》，就是張毅導演的作品，李興文難過表示，張毅除了是他的啟蒙導演，自己一直敬他如父，之前兩人曾住在同一社區，因此數十年來一直都保持聯絡，也常去探望，今年還曾跟他通過電話，當時口氣聽起來仍相當有精神，「相當難受，我還有很多話想要跟他說、跟他聊，還有很多事要跟他請教⋯⋯」。

李興文表示，小時候看到張毅導演，覺得他就是一個父親的形象，所以一直很尊敬他，「他像爸爸，很嚴格，喜怒不形於色，情緒起伏都放在放心裡，他非常嚴格但也很有耐心，從沒看過他生氣，笑的時候很迷人。我看過他覺得很滿意時的微笑」。之前住同社區，時常去探望導演，後來琉璃工房拓展到大陸，加上雙方都忙就比較少見面，但自己也曾去上海找過他，當時導演和楊惠姍夫婦還派車專門給他使用。

他回憶，當年演出《我兒漢生》時他才17歲，「導演對我非常好，帶我去看電影，還給我很多書！」當時導演叫他一定要去上課，他心想上什麼課，結果導演帶他去看好萊塢電影《革命》，告訴他看電影就是上課，「導演說好電影都要看、好書也要讀，當時我才讀高中，他就不斷提醒我要多讀書，包括藝術文化類的書也要讀，他說電影人要有文化，要做個有內涵的電影人！」

他說張毅導演影響他最大之處，在於為人要正直、要有文化，「他很有文人的骨氣、堅毅的骨氣，有著很穩定的態度、堅定的意志力，給人很有安全感的感覺，我有很多地方都是跟他學習」。

李興文表示，之前聽說導演生病時，曾找焦雄屏老師一起探望，今年都還有打電話關心，「人生真的很無常，尤其2020年，還想要感謝、彌補些什麼，人就一個個走了，留下很多遺憾，所以我們應該把握、珍惜當下，有想感恩、想說的話，不要遲疑、趕快動作！本來還有包括文化藝術上、舞台劇編導的很多事情要向他請教，一直希望他病好、康復了再去，一直等，沒想到，生命不是我們能等的」。

李興文也在臉書發文悼念恩師，臉書全文如下：

悼念我敬愛的恩師

張 毅 導演

感謝您的慧眼，引領我進入了電影多彩多姿的繁華世界，拍攝了我的第一部電影《我兒漢生》，從此以後開啓了我，另一個不同的人生，感謝您的賞識與愛護！嚴格與耐心！豐富了我的生命視野，培養了我的情感表達，也在我未來的演藝生涯中，增添了許多專業知識與表演技能！

您的輝煌不僅僅是拍攝了許多得獎與膾炙人口的電影，更在 《琉璃工房 》的世界裡與夫人惠姗姐，成就了許多創舉和偉大的創作！

永遠記得您的諄諄教誨！

《只有文化 才有尊嚴》

願您安詳往生西方極樂世界

西方三聖 慈悲接引

阿彌陀佛 佛國淨土

興文、姝卉雙手合十祈禱

(中時 )