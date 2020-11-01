高市青年局長張以理與受捐贈團體代表及秤糖前三名隊伍大合照。（柯宗緯翻攝）

高市青年局長張以理與貴賓、全體參加民眾及國際志工大合照。（柯宗緯翻攝）

高市青年局長張以理與討糖民眾遊行歡慶萬聖節。（柯宗緯翻攝）

鑒於培養青年社會力，推進城市外交與國際交流，高雄市政府青年局10月31日特地號召青年國際志工，於漢神巨蛋舉辦「公益萬聖節奇幻大遊行」。

現場貴賓有許智傑立委、黃文益議員、李雅慧議員及左營區新下里黃慶德里長等人，以及贊助商漢神巨蛋陳錦隆副總經理等，並邀請公益團體、慈善機構、高雄市民及外籍朋友一起裝扮遊行，感受節慶歡樂氣氛。

活動現場聚集約500位民眾熱情迴響，盛裝打扮搞怪出席，遊行隊伍同時進行Trick or Treat討糖競賽，大人小孩帶著南瓜提燈卯足全力闖關討糖，過程刺激歡樂，笑聲連連。

青年局局長張以理指出，青年是牽動世代與社會前進的動力，此次活動邀請弱勢家庭兒童、市民、外國朋友等，以活潑有趣的裝扮遊行展現青年傳愛的熱血精神，為城市注入愛與活力，也宣告「青年局國際志工團」正式成軍，展現年輕世代滿滿能量與熱情。

張以理說明，本屆60位青年局國際志工都是18到35歲就學、就業或設籍高雄的青年，在學的有49位，就業11位；其中14位是高雄的外籍友人，他們國籍有：越南、印尼、緬甸、加拿大、印度、哥斯大黎加、巴基斯坦、菲律賓、土耳其等，另外有46位台籍志工，這個團裡大家會說的語言共計10種，未來這60位志工將成為對外延伸的重要觸角，實際投入服務各項國際大型活動。

活動安排討糖競賽後，開放民眾集結愛心糖果，共計捐出33,924公克糖果，由主辦單位代表捐贈弱勢兒童，歡慶萬聖也溫馨傳愛，並相約將這份心意在社會各個角落繼續延續下去。

(中時 )