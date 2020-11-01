洛杉磯道奇隊奪冠是民主黨的好兆頭嗎？美國總統大選勝負難料，在大家對民調失去信心的時候，有人參考棒球界的年度盛事來預測。道奇前一次摘冠是1988年，那年老布希(George H.W. Bush)當選總統，他是最後一位當過副總統並且成功入主白宮的人。

民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)是第47屆副總統，老布希第43屆。老布希1988年總統選舉大獲全勝，這在民主黨選民看來，就是拜登要從副總統「上位」的吉兆。2000年總統大選，民主黨推出第45屆副總統高爾(Al Gore)參選，但是在爭議中敗給小布希，沒能從副總統攻上總統。

然而在共和黨陣營看來，道奇贏球其實是他們的正向指標。《福斯財經網》指出前一次的贏家是老布希，老布希是共和黨的，那麼這次也當然會是共和黨的川普(Donald J. Trump)會贏。

根據共和黨Frank Luntz做的民調，66%民主黨選民認為拜登會贏，高達81%共和黨選民相信川普可以連任，等於是後者的選民較有信心。他們還舉例NBA湖人隊奪冠的年份如果碰到總統大選，5次全都是共和黨獲勝(1952, 1972, 1980, 1988, 2000)。到時候就看道奇和湖人是哪邊比較準了。

(中時新聞網)