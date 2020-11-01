為促進中部地區發展，政府配合當年十大建設中兩項重大工程，南北高速公路和台中港的興建，在大肚山麓開闢台中工業區，以促進中部地區之經濟繁榮發展；隨著台商資金回流丶物流業進駐台中工業區，各方角逐下，台中市工業土地價格每坪單價倍增，今年已到30萬元上下。

經發局表示，台中市政府目前共受理27件產業園區規劃設置及申請變更都市計畫工業區，有5件完成核定公告設置，其他還在作業中。全數完成後，總面積達492.49公頃，相當於3個台中精密機械科技創新園區，預估投資額可達1400億元以上，前景十分可觀。

經發局說，面對產業投資大缺地，台中需地今年再創高峰。該局祭出5大策略：利用公有地加速進行園區開發、協助民間產業小區開發、輔導工廠業者利用毗連非都市土地、工業園區廠房立體化方案、投資障礙排除小組等，透過5管齊下達到立竿見影。

經發局強調，市政府開發產業園區包括太平產業園區、潭子聚興產業園區、豐洲科技工業園區二期、大里夏田產業園區、擴大神岡都市計畫產業園區、精密機械科技創新園區三期、烏日溪南產業發展特定區規劃案及新訂大里塗城都市計畫，開發完成後共可提供528.21公頃土地。

台中工業區為台灣中部的一個大型工業區，隸屬經濟部工業局管理，位於台中市西郊大肚台地東側，總面積580公頃，於1980年開發完成，北臨東海大學與台灣大道，南鄰台中市精密機械科技創新園區。

台中工業區內目前計有1000多家工廠，從業員工數約4萬人，年產值約新台幣3000多億元；新進駐廠商大都屬高科技產業，已逐漸從傳統產業轉向高科技產業邁進，勞動部勞動力發展署中彰投分署與台中世界貿易中心亦設立於此。

(中時 )