桃園市一名男子上月31日下午，騎機車在龍潭區閒逛，發現一對姊弟在住家前玩水，男子藉口要帶小朋友去看小白兔要他們上車，企圖誘拐幼童，幸好7歲姊姊進屋子告訴父母「有叔叔要帶我們去看小白兔」，家長驚覺有問題趕緊察看，男子才慌張逃逸。

家長向警方報案，龍潭警方不敢馬虎組成專案小組，循線在大溪區找到涉案的38歲邱姓男子並帶回詢問，邱男坦承說過要帶小朋友看兔子。警方訊後依略誘罪嫌函送桃園地檢署偵辦，另外持續追查邱男有無涉及其他案件。

警方根據監視畫面，查出邱男騎乘機車離開大溪住家四處遊蕩，行經龍潭地區繞進巷內時，發現住家前有2名幼童在玩水，且周邊沒有家長或其他大人在場，他騎車來回查看多次，見有機可趁隨即停車上前搭訕。

兩幼童是7、6歲的姊弟，姊姊機警進屋內告訴父母親有不認識的叔叔要帶他們去看動物，家長立即走出屋外察看，邱男見形跡敗露，隨即騎車逃逸。

龍潭警分局分局長陳清華呼籲，民眾家中若有年幼孩童，家長應特別注意關照，不可讓孩童獨自在外嬉戲，應隨時注意孩童行蹤並應在視線範圍內，如出門在外，家長更應全程陪同，以免遭有心人覬覦犯案，另為防止類似案件發生，已經編排警力加強巡邏，以維護轄區治安。

(中時 )