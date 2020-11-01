竹南媽祖遶境53庄活動31日開始，苗栗縣長徐耀昌、竹南鎮長方進興及鎮代會主席何秀綿都到場共襄盛舉。（陳森龍提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南媽祖遶境53庄活動31日開始，竹南鎮長方進興及鎮代會主席何秀綿特底向媽祖上香祈福。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南媽祖遶境53庄活動第二天，遶境隊伍在竹南市區巡遶。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南媽祖遶境53庄活動第二天，竹南鎮長方進興在鎮公所大門準備祭品恭迎媽祖聖駕。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

后厝龍鳳宮主辦今年媽祖遶境，特別準備王船來收伏妖魔鬼怪。（謝明俊攝）

媽祖遶境53庄活動最後一天將有送王船儀式。（謝明俊攝）

竹南地區最大宗教盛事媽祖53庄聯合遶境活動，31日清晨正式登場，今年遶境活動輪由后厝龍鳳宮主辦，以3天時間，遶行竹南、頭份、造橋、後龍、新竹香山等地區53個庄頭，為住民消災解厄，活動第3天將遶境收伏的不潔物事全部送進王船，再解往海邊火花來清除不祥。

竹南媽祖遶境活動存在已超過百年歷史，過去是由竹南中港慈佑宮及后厝龍鳳宮等2大媽祖信仰中心各自辦理，到了民國初年，開始有了聯合遶境活動，由慈佑宮及龍鳳宮輪流主辦，但由於遶境活動並非年年舉行，而是根據媽姐指示才會辦理，所以1997年舉辦完遶境活動後，媽祖未再指示續辦。

2019年，竹南鎮長方進興有感這項地方傳統文化活動停止多年，希望恢復發揚媽祖福澤照護四方的精神，經請示媽祖同意辦理遶境，去年由慈裕宮先辦，今年則輪由龍鳳宮接辦。但由於遇上新冠疫情影響，所以將遶境活動推遲至10月31至11月2日3天舉行。

龍鳳宮主辦遶境活動，特別安排在最後一天有送王船活動，據竹南地區文史工作者李鴻達指出，由於媽祖向來的慈悲為懷，對於作惡人間的不祥物事都希望收伏勸善，所以在遶境期間所收的厲鬼惡物都收回王船監管，再將王船送至龍鳳漁港海口火花，將為惡世間的物事都藉以清除。

今年遶境活動是從龍鳳宮出發，首日先遶境至竹南崎頂、大埔、新竹香山、南港、頭份蘆竹湳、尖山、造橋談文、後龍大山等地區，次日再遶境竹南市區南邊地區，最後一日則以竹南北境地區為主，最後再舉行送王船儀式。

(中時 )