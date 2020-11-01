下放二軍2個多月後，陽岱鋼今（1）日終於被讀讀巨人隊召回一軍並且上場比賽，在對養樂多燕子隊之戰擔任先發左外野手，打第3棒。結果他前2打席都被三振，5局下則被一顆152公里的速球擊中左手背，看來傷勢不輕，得立刻退場接受治療，目前他在一軍的打擊率是2成20。

巨人隊日前已在中央聯盟例行賽贏得優勝（冠軍），剩下的比賽除非是主力球員要拚個人獎項，否則便會開始輪流休息，備戰「日本一」系列賽，替補球員便有出賽的空間。陽岱鋼此時被叫回一軍，如果表現好或許有打總冠軍賽的機會，可惜挨了觸身球，希望他傷勢無礙。

養樂多今天的先發投手是洋將蘇亞雷斯（Albert Suarez），陽岱鋼第1局下、第3局下分別遭到速球、滑球三振出局，5局下則被152公里的內角偏高速球打中左手背，巨人隊換上湯淺大代跑，陽岱鋼退場休息。

這場比賽巨人隊靠著6局下、8局下各得1分，以2比0擊敗養樂多，先發投手畠世周完封勝，他主投9局用了106球，只被擊出3支安打，送出7次三振，有2次四壞球，生涯首場完投完封，本季戰績4勝4敗、自責分率3.02。

(中時 )