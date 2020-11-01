「我的母親在我就讀大學時期就已離開人世，在我心中留下不小的傷痛。當時母親因為沒有定期健檢觀念，子宮頸癌早期症狀難察覺且易輕忽，導致發現時已是末期，錯失了黃金治療時間。」這是來自一位新手媽媽的真情告白。

根據2018年國人女性主要十大癌症死因統計，「子宮頸及部位未明示子宮癌」是女性癌症十大癌症死亡排名第七名。北投健康管理醫院家庭醫學科葉筱芸醫師表示，子宮頸癌早期沒有明顯症狀，但隨著癌症發展伴隨徵兆也容易與其他婦女病混淆，如：分泌物過多、分泌物有異味或夾帶血絲、性交後出血或其他不明原因出血。

此外，若子宮頸癌侵犯到鄰近組織及骨盆腔壁神經，則會伴有坐骨神經痛、下腹痛、頻尿等症狀，但這些症狀極易與女性私密處感染發炎症狀相似，若無定期安排檢查就容易被輕忽。

葉筱芸指出，子宮頸癌形成主因是由於婦女感染人類乳突病毒（HPV），但通常感染狀態不是永久性，大多數不需特別治療，約有80%的感染者可在2年內自行痊癒，但若持續感染高危險性病毒型HPV（例如HPV－16、18、31、33、45、52或58型），子宮頸細胞便會容易發生癌化。

不過，發展生成為子宮頸癌的過程通常需要10～20年，若是能及早發現，預後較佳，子宮頸癌早期(第0～1期)的5年存活率高達90%、第2期為67.3%、第3期為57.3%，但如果是到第4期僅餘21.1%。

為何子宮頸癌預後佳，卻仍為女性的隱形殺手？葉筱芸說明，主要是因為接受子宮頸抹片檢查的普及率，國內30歲以上婦 女3年1次篩檢率由民國86年的35.3% 提升至 107年的 50.5%，且依據日前國健署公布的2018年子宮頸癌篩檢登記報告，30～39歲的女性接受篩檢比例又比較偏低。

國健署也曾分析36歲～69歲婦女篩檢情況比對癌症登記資料，以3年內曾做抹片檢查者為比較區分，3～6年未曾做抹片檢查者的罹癌增加風險約2倍、6年以上未接受抹片檢查者的風險再增為3倍，而從未做過抹片篩檢者罹癌風險高達3.4倍。

「六分鐘護一生」子宮頸抹片篩檢方式簡單且快速，有性經驗或30歲之後的女性，應定期每年接受檢查；同時，加上適合的骨盆腔影像檢查(超音波、磁振造影)，以因應子宮頸較上端的子宮頸癌是以抹片檢查較難偵測出的，甚至是更難以察覺的子宮癌和卵巢癌。

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(中時新聞網)