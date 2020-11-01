今年因為新冠疫情，世界各國的經濟成長受挫，但台灣因為防疫得宜，國內的經濟交流未受到太大的影響，而最新公布的經濟成長率數據顯示，台灣的成長率在「亞洲四小龍」中名列前茅，更是四個地區中唯一正成長的地區。

對此，總統蔡英文今(1)日在臉書上向國人宣布這個好消息，多虧我國防疫得宜，台灣在2020第三季的經濟成長率為3.33%，比起南韓-1.3%、新加坡-7%、香港-3.4%，不僅是四個地區中最高的，更是唯一正成長的地區。

蔡英文表示，好成績就該延續下去，疫情過後，台灣也不能忽視和其他國家的經貿往來。包括加速進行各重大投資計畫、推動產業轉型，以及布局跨國的供應鏈合作網路，都是她正在帶領政府團隊努力的方向。

但台灣經濟數字相當漂亮，民眾卻似乎沒有感受到經濟變好，網友紛紛回應表示「還在騙」、「對不起，我拉低了平均」、「菸糞就是喜歡這種大內宣」、「看到這種大內宣圖就不爽」、「還在成長率，人均早就被海放了」、「各位的薪水漲了多少呀？房價噴了多少呀？」

(中時新聞網)