鑑於近期國際情勢和美國大選的重大發展，總統蔡英文10月31日在總統府召開國安高層會議，有媒體認為，繼民進黨在中常會上指出民主黨候選人拜登選情占上風後，這次再召開國安會議，可以說府院黨似乎都有「華府政權可能易手的研判和準備」的共識。

民進黨10月28日的中常會專題報告以美國大選為題，探討美國大選可能的局勢。據悉，報告認為，若現任總統川普續任，美國「一中政策」與對岸關係的戰略模糊策略仍會持續；且預計台灣能與美國進行防疫、經貿合作、投資與貿易談判，獲全球生產鏈重組。

若拜登勝出，人權議題將是拜登政府外交主軸之一，強調人權立國的台灣，自可以此凸顯重要性的議題，此外，人權、生產鏈、防疫、新南向政策，也可成為台灣與拜登若勝選後的新政府間，持續深化關係的三大支柱。

《風傳媒》指出，民進黨繼中常會後，總統府再召開國安會議探討美國選情和選後局勢，傳府院黨普遍都有共識，目前拜登選情較占上風，也做好「華府政權可能易手的研判和準備」。

(中時新聞網)