劉文仕36年前在金門服役，以自已與女友相片合照，另製成聖誕禮物。（劉文仕提供）

劉文仕民國92年帶太太、女兒到金門，回二士校與他親植的樟樹合影。（劉文仕提供）

劉文士的女兒劉夢非讀小三時，以金門風獅爺田野調查，結合詩、畫，彙編成書《風中奇緣─金門風獅爺寫真》，拿到北市「小書創作比賽金獎。（劉文仕提供）

劉夢非《風中奇緣─金門風獅爺寫真》一書有田野調查的內容。（劉文仕提供）

劉夢非《風中奇緣─金門風獅爺寫真》一書有田野調查的內容。（劉文仕提供）

劉夢非《風中奇緣─金門風獅爺寫真》一書結合詩、畫的內容。（劉文仕提供）

劉夢非《風中奇緣─金門風獅爺寫真》一書結合詩、畫的內容。（劉文仕提供）

劉夢非《風中奇緣─金門風獅爺寫真》一書結合詩、畫的內容。（劉文仕提供）

金門縣政府正進行「2020金門老兵召集令」旅遊推廣系列活動，廣邀曾在金門服役者在12月15日前返金旅遊。曾在金門服役的監察院副祕書長劉文仕最近也接受金門縣府訪問，在活動的臉書粉專曝露他及太太、兒女一家四口與金門的往事，讓人讀來備感溫馨。

劉文仕說，因為「金門老兵召集令」，勾起他的回憶。有媒體報導，山外金龍攝影社老闆說，民國79年有位阿兵哥來拍照，稱很想念女友，便自備女友照片，要求在自己的沙龍照上合成女友照。其實，這個發想，是他早在民國73年就跟前老闆提的。

劉文仕說，當年他在金門第二士官學校服役，就隨身帶著女朋友郭豫珍（現任台灣高等法院法官）的相片。聖誕節快到時，想給女朋友一個驚喜，就跟老闆提這個想法，老闆表示技術上沒問題，就這樣做出了著戎裝與女朋友千里相思的合成照，並做成聖誕禮物，至今還保存完整。

他說，在金門服役1年8個月的時間裡，他寫了500多封的情書，女友給他的書信他也保持完整，他說：有出版社曾提出想要幫他出版情書大全，但礙於時間，一直沒能整編。

劉文仕也告訴「金門老兵召集令」主辦人員說，服役期間記憶最深的是二士校本部排門口的樟樹。當年金防部下令每個阿兵哥要種一棵樹，又規定樹沒種活要處罰，因此沒人敢種在顯眼的門口位置。他就自告奮勇地選擇了那個位置。問他可種活了？他說死了，被鹹死的。為何呢？原來是值夜衛兵下崗時尿急，廁所遙遠，黑漆漆地不敢前往，就紛紛往那棵樹「灌溉」，沒一周就被鹹死了。錯不在己，沒被罰，但要重種。但禁止衛兵再撒尿，若因撒尿而致樹死，則處罰衛兵。後來，樹活了。十幾年前，任民政司長期間，曾經特地回到該處，並與該樹合影紀。

劉文仕也說，當兵時在五百封情書的真情下，女友沒兵變，終成眷屬。他非常懷念金門的風土人情、生活點滴。民國92年間，趁著兒子劉耘非到金門與金城國中國樂團交流公演的機會，也帶著太太和小學三年級的女兒劉夢非，一起到金門做了風獅爺田野調查，結合詩、畫，彙編成書《風中奇緣─金門風獅爺寫真》，參加當時台北市政府舉辦的「小書創作比賽」，後來拿到金獎。最重要的是，不忘回二士校（已改為幹訓班）與那顆親植的樟樹合影。

(中時 )