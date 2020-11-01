國際影后章子怡在今年1月喜迎兒子出生，和老公汪峰湊得「好」字，章子怡經過產後休養10個月後，在上月亮麗復出，不過她卻被指髮際線往上移，陸媒還拍到章子怡額頭現形照，不過章子怡近日身穿白色深V紗裙出席活動時，她顏值絕美、舉手投足超氣質。

章子怡顏值、身材恢復得很不錯，舉手投足一點都不像是在年初剛生完寶寶的產婦。（圖／取材自章子怡微博）

章子怡在近日俏麗現身上海活動，她以一襲白色深V的泡泡袖紗裙絕美亮相，章子怡面帶笑容，舉手投足優雅高貴，而她肌膚白嫩、氣色絕佳，舉手投足一點都不像是在年初剛生完寶寶的產婦。

陸網事後還流出一系列章子怡的無P照，只見41歲的章子怡狀態依舊絕美，肌膚白到發光、臉上零細紋，至於章子怡日前被關注的髮際線，在這次的活動照中，她頭髮烏黑、髮量茂密，髮際線正常。

其實章子怡在日前的活動上，她就曾主動提到自己往後梳的髮型「頭髮跟以往不太一樣，挺有趣的，我剪斷了一些」，應是太久沒見到章子怡，加上她嘗試新髮型，才會看起來不太一樣。

(中時新聞網)