苗栗縣環保局在縣內9處熱點設置揮發性有機物自動採樣監測站。（環保局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣環保局為確保空氣污染案件發生時，能即時捕捉污染物來進行分析，利用科學技術及科技執法，選擇陳情案件熱區及鄰近工業區周邊，設置揮發性有機物自動採樣監測設備共9個科技執法站，以利執法無漏洞。

環保局表示，過去經常發生轄內空氣污染案件發生，或是民眾陳情有異味出現時，不易即時捕捉空氣污染物執行分析，為了輔助人力稽查並有效追蹤污染來源，並即時判斷污染物種，環保局選擇包括竹南科學園區、竹南工業區、西山工業區各1站及頭份工業區6站，共設置9處科技執法揮發性有機物自動採樣監測站。

環保局長陳華盛指出，自動採樣監測設備為科技輔助執法中能即時啟動污染採樣的設備，搭載高值觸發採樣機制，設備內設有真空不銹鋼瓶採樣桶，當監測數據出現異常高值時即觸發採樣機制，將空氣污染物吸入至採樣桶內，保存當下疑似異常的空氣樣品。

環保局表示，自動監測站採樣完成後，系統會以簡訊通知稽查人員，在16小時內前往收取採樣桶後即送樣分析，解析是否含有特徵物種，追蹤疑似污染工廠，可確實發揮查處功能並有效遏止污染源的不正常排放。

環保局自動採樣監測設備，從設置啟用至今，已成功完成高值觸發採樣5點次，設備具有高度機動性，依據陳情案件好發區域及季節性風向轉變，機動調度自動採樣監測設備點位，環保局將持續精進相關技術發展以及提升設備精準度提升，共同為苗栗縣空氣品質把關。

(中時 )