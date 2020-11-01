嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、立委王美惠、頂安宮主委蔡建安一起點起馬炮。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠、頂安宮主委蔡建安一起扶轎。（廖素慧攝）

頂安宮觀音佛祖神尊嬌小、慈秀。（廖素慧攝）

嘉義市角仔寮頂安宮觀音佛祖廟、新港開臺媽祖1日出巡，並前往嘉邑城隍廟迎城隍、慈濟宮迎五府千歲，共同遶境祈福，市長黃敏惠、縣長翁章梁、立委王美惠、頂安宮觀音佛祖廟主委蔡建安一同參香，點起馬炮、扶轎出發，熱鬧滾滾。

黃敏惠表示，今年因為疫情的關係，除了大家共同努力以外，也希望透過宗教信仰安定民心，讓大家平安健康，庇佑社會祥和，人民好生活。

頂安宮執行總幹事劉添財說，頂安宮觀音佛祖神尊僅約5寸，嬌小、慈秀，每年農曆9月18日以前，佛祖廟行腳到國定古蹟嘉邑城隍廟，迎城隍爺至頂安宮向佛祖祝壽，已近百年歷史，是無形文化資產，這次特別邀請新港開臺媽祖來諸羅城，一起出巡，除疫祈福。

劉添財說，迎城隍爺的神轎是專門特別為城隍爺訂製的，只能安座城隍爺，另一特色是迎城隍爺時，唯一自城隍廟請出城隍爺駕前范、謝將軍一同遶境，彰顯兩宮廟百年情誼深厚。

據《嘉義市志》記載，頂安宮前為諸羅城南門田仔外角竹圍內，建於清同治11年（1872），當時墾荒之地，受沼氣及魑魅魍魎之苦，有一唐山人氏到角仔寮庄廟口，欲離開之際，卻挑不動籃子。

卜問觀音佛祖，表示要留在此地救世，佛祖進駐廟內，成為頂安宮主祀，信眾稱之「觀音媽公厝」，並訂每年農曆9月18日為祭典祝壽日，1978年重建頂安宮，為角仔寮一帶的信仰中心。

(中時 )