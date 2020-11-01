28歲「鐵肺天后」鄧紫棋（G.E.M.）與富二代造型師男友Mark穩定交往2年多，屢被傳秘密結婚，但都沒獲得證實。近日鄧紫棋受邀參加精品活動表演，男友在台下欣賞，並PO出與大陸女星Angelababy（楊穎）的合影，未料被網友罵翻，引起論戰。

鄧紫棋最近來到精品品牌的美妝發布會，在舞台上獻唱多首經典好歌，她的男友Mark愛相隨，坐在台下欣賞演出，還在instagram發文：「Guess who we watching？（猜猜我們在看什麼）」。

只不過，Mark發的首圖和第二張照片都不見鄧紫棋的身影，而是與Angelababy的合照，最後才放女友表演的影片，讓許多網友看了超不悅，氣呼呼地砲轟：「跟別人合照就笑，跟鄧紫棋拍每次都一張酷臉」、「你女朋友在唱歌，你在下面找别的美女拍照」、「對，看自己女朋友就酷酷的不笑，別人笑到七彩」、「怎麼可以把女朋友放在最後一個？」、「你為什麼不跟鄧紫棋小朋友合照呢？」、「鄧紫棋現在在你後面，而且她看起來很火」、「low不low啊，你女朋友在上面唱歌賺錢，你在底下笑得跟一朵花一樣找女明星合照。」

雖然Mark慘遭眾多網友出征，但是仍有部分網友留言緩頰：「拍照就是出軌嗎？你們又知道他私底下跟GEM拍照都是不笑的？那是一兩張照片就能以一概全的嗎？」、「對啊，而且他跟baby都沒站很近，GEM也在附近」。風波發生後，目前鄧紫棋和Mark都未對外回應。

(中時新聞網)