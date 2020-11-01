琉璃工房創辦人張毅，今(1日)不幸傳出病逝的消息，享壽69歲的他，憑電影「源」一舉拿下亞太影展最佳編劇獎；之後他陸續拍了《玉卿嫂》、《我這樣過了一生》、《我的愛》，此三部電影也被也被稱為女性電影三部曲，此三部電影皆表達出女性複雜的內心世界，

集編、導才華於一身的張毅，與楊惠姍的婚外情轟動社會；當年作家妻子蕭颯於中國時報人間副刊發表了「給前夫的一封信」震擅影壇，這也讓張毅、楊惠姍自此之後，逐漸淡出演藝圈，將事業重心轉向藝術，進而成立琉璃工房。

時隔數十年，琉璃工房享譽國際，電影《玉卿嫂》的經典，也為後人津津樂道。2012年，知名作家白先勇接受談話節目《點燈》主持人曾慶瑜的專訪，席間談到對《玉卿嫂》這部電影的想法，當時張毅與楊惠姍以特別來賓的身份出席。

張毅、楊惠姍受邀擔任嘉賓 暢聊當年拍攝《玉卿嫂》的點滴 (圖/ 點燈文化基金會提供)

主持人曾慶瑜問道：「聽說，這個角色是你爭取回來的對不對？」楊惠姍說：「我覺得演員就是，你既然接受了這個角色，你大概就是全力的配合…」，話說到裡，張毅只好坦承，當時由於求好心切，導演說要往東，你敢稍稍偏離東一點，明天就會讓你不要來；所以當時努力擠壓她，今天說這個眉毛不對，明天就會給你另一個眉毛，今天說笑容不對，明天馬上就換。現在回想起來，真是年輕不懂事，光試鏡就一個半月，真是瞎整。

張毅執導、楊惠姍主演的《玉卿嫂》 得到白勇相當高的評價 (圖/ 點燈文化基金會提供)

張毅也說，這部電影的命真的「很硬」！當年拍完這場戲，天下公司就沒有了，拍完這場戲，台中的場景也一把火燒掉了，更感嘆人間不留紅顏白頭翁。節目最後，更談到希望日後有機會三位能再度合作，如今傳來張毅不幸病逝的消息，也只能讓這個約定停留在2012年。

(中時新聞網)