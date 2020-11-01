模特兒出身的賴琳恩身材火辣，就算嫁給歌手陳乃榮成為人妻，依舊是不少男人心目中的女神，她也時常在社群平台曬出性感美照，每每都引發話題，讓粉絲們大飽眼福，而昨（31）日適逢萬聖節，賴琳恩也應景的分享她的變裝打扮，讓網友們再度暴動。

賴琳恩在IG上傳一系列萬聖節辣照，只見她頭戴兔耳朵髮箍，並畫上驚悚的受傷妝，臉上的血痕看起來怵目驚心，身上黑色性感馬甲，讓她露出一雙穠纖合度的美腿，貼身剪裁也凸顯出纖細腰身，火辣的S曲線令人看了口水直流，側身擺出撩人姿勢，美臀也跟著現形。

賴琳恩在貼文中祝大家萬聖節快樂，也透露今年的裝扮是兔子，為了增加萬聖節詭譎的感覺，特別在妝容上花心思增加殺氣，而網友們也紛紛狂讚，「好性感」、「美麗的兔女郎」、「噴鼻血」，連女星成語蕎都留言驚呼「太正了」。

在 Instagram 查看這則貼文 𝐿𝑒𝓃𝑒 𝐿𝒶𝒾（@lene_lai）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 31 日 上午 3:36 張貼

還有網友問，「兔子我可以，我可以領養嗎？」賴琳恩回應：「哈哈哈這隻兔子很兇喔！」也有粉絲開玩笑，「這要直接撲倒的啊！」她也撩回去，「太快」、「太急」，一一回覆網友們的熱烈回應，態度十分親民。

(中時新聞網)