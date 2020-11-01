繼人氣YouTuber放火爆出與JKF女郎青青派對回女方閨房過夜，遭其男友抓包勒索並強拍裸照事件，百萬YT頻道「在不瘋狂就等死」前團長游否希，也在接受雪碧訪問時，鬆口曾遭圈內人仙人跳，勒索1千萬「最後是10萬塊解決」，影片一出引發熱議，日前爆料「7成網美有在賣」、「5成男YTer都在騙」的網紅橫綱凱咪，今發文直接點名：「游否希你真的很扯！」，強烈譴責。

橫綱凱咪日前發文〈YouTuber 圈的淫亂sop！〉後，就在想會不會有YouTuber被挖出來？「結果就在我剛剛看完游否希先生你的影片後，我必須說，放火比你勇敢多了！我們先不要管時間線」。

她認為放火給了25萬後，感到被騙，至少願意去報案，讓整件事曝了光，後續也交給法院處理，認為游否希殺價到10萬根本放虎歸山，「你今天可以不用公佈出那個人是誰，悄悄的去報案給那個女的教訓就算了，但是你今天選擇，給錢了事，那這樣代表是不是給機會讓那個女的有機會再去騙下一個網紅？」。

再者，橫綱凱咪認為如果游否希認定是交往，那總會有相關證據，「有證據幹嘛要心虛給錢？你不覺得你的故事有點矛盾嗎？是跟放火一樣被大漢脅持嗎？沒有呀，那怕什麼？你在講這段故事時有沒有覺得怪怪的？」，且還沒討論到為何女方會開出1千萬這種離譜金額，以及最後怎麼能從1千萬殺到10萬，橫綱凱咪也表示，看看這一年來已經多少網紅出事「就知道我說的是亂說還是真有此事」，這篇po文，也立刻在網路上引發熱議。

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(中時新聞網)