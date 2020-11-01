台中捷運綠線上週完成履勘作業，雖有多項缺失尚待改善，市民引頸企盼早日通車。市議員江肇國1日指出，捷運末班車於0時0分由捷運台中高鐵站發車，與高鐵最晚抵達台中的末班車次僅相隔1分鐘，恐無法銜接搭乘捷運轉車。台中捷運公司強調，營運後將視實際旅客轉乘需求適時檢討調整。

江肇國說，台中捷運通車在即，許多民眾滿懷期待能盡快搭乘捷運，藉由捷運大幅度縮短交通時間；但仔細對照台灣高鐵與台中捷運的時刻表，最晚抵達台中的高鐵班次為23：59分；台中捷運高鐵台中站的末班發車時間為00：00分，兩個站體非共構，並不相連，難以在短時間內轉乘。

江肇國指出，台北捷運從北車發出末班車時間是00：35分，高雄捷運從左營高鐵發出末班車時間是00：33分，台中捷運確實沒有給予民眾充足時間銜接轉換；未來台中捷運通車後，從高鐵轉乘的旅客將成為重要客源，無論是外地遊客、鄰近縣市通勤族等，皆需要足夠時間步行轉乘。

台中捷運公司表示，延後末班車發車時間將壓縮夜間維修時間，為兼顧夜間維修工作時段及旅客轉乘便利性，營運後將視實際旅客轉乘需求，適時檢討調整，必要時將與高鐵公司溝通，檢視有無微調其時刻表之可行性。

中捷公司說，目前各家捷運公司端點站末班車多設定為24：00發車，差異處就在於轉乘車站所處位置是在路線的端末或中段；中捷綠線高鐵台中站為路線端點站，延後末班車發車時間將壓縮夜間維修時間長度；必要時將與高鐵公司就其時刻表內容先溝通，檢視有無微調的可行性。

(中時 )