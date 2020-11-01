侯友宜偶像「關公」喜抱「美人赤兔馬」回家（戴上容攝）

新人們開心完婚（戴上容攝）

侯友宜開心發紅包給新人（戴上容攝）

新人們互換信物（戴上容攝）

新人們開心完婚（戴上容攝）

有13對已有愛的結晶（戴上容攝）

2020新北聯合婚禮今年以「英雄派對」為主題，100對新人化身古今中外的英雄人物，搭乘市府特地打造的淡海輕軌藍海線幸福列車進場，其中有13對已有愛的結晶，新北市長侯友宜、副市長謝政達擔任證婚人，抽出大禮祝福新人們婚姻幸福美滿。

2020新北聯合婚禮1日在淡水漁人碼頭浪漫登場，在侯友宜、謝政達「監督」下，英雄們用30秒的公主抱將婚禮帶入高潮，一對對甜蜜畫面趣味十足，其中更有赤兔馬和關公浪漫合影，侯友宜打趣的說「恭喜我的偶像關公結婚啦！」。

「生寶寶也很重要喔！」侯友宜表示，新北市聯合婚禮今年邁入第12場，累計1111對佳偶參加，恭喜新人找到心目中守護愛情的英雄，也恭喜13對已經有小寶寶的佳偶，他更大方分享生育金鏟子用法，並說市府每胎生育獎勵金2萬元、設置公共托育中心及親子中心、好孕專車等，讓大家樂婚、願生、能養。

裝扮成美國隊長、緋紅女巫的江元宏及楊巧如表示，去年5月參加民政局的聯誼兩人結緣，進一步交往，今年決定步入紅毯，他們充滿感謝的說「謝謝新北市」；另一對交往7年多黃千芸與李尚聰兩人酷愛運動、電影，特別打扮成蝙蝠俠與貓女，登對浪漫英雄風流露出濃濃幸福味。

民政局長柯慶忠表示，新北市聯合婚禮每年送出超值10大好禮，今年更加碼抽出460公升冰箱等成家好禮，並特別提供讓新人可安心「做人」的蜜月旅遊組，歡慶新人們大婚並也鼓勵生育。

另外，新北也特地和月子中心合作，送出每組價值5萬元的「頂級房7天月子照護」，分兩次各5組給半年內和1年內懷孕的新人參加抽獎，讓今年13對懷有愛的結晶喜上加喜。

(中時 )