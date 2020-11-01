10月31日，第三屆兩岸國學論壇福建平潭盛大舉辦，弘揚兩岸中華文化共築兩岸中華精神文明是此次第三屆兩岸國學論壇的主軸，本次論壇聚集兩岸學者專家為中華優秀傳統文化推動貢獻心力，六個主題演講，分別為大陸中國社會科學研究院張志強教授 ：《製作之原》中探尋中華的治道理想和治術思維。台灣大學苑舉正教授：《儒釋道的核心：仁、滅、為》。北京師範大學 朱小健教授：《說文解字所見生態觀》。台灣慈濟基金會 何日生 教授：《儒佛相融的自然哲學觀》。四川大學 蓋建民教授：《道性自然的現代意義》。台灣學者福建師範大學 徐秀慧教授《殖民地的天空-日據時代的知識份子與自然》揭開序幕。

平潭副書記 黃建波

台灣大學教授 苑舉正

台灣學者福建師範大學台灣文學所所長 徐秀慧

此次論壇除了主題演講另外共有九場小組研討會，圍繞中華傳統哲學、中華祭祀禮儀、儒家、佛學道家與諸子百家思想、國畫參悟、中醫中藥、經典典籍研究驗證、道家疫情後時代生態思想在認識等，各小組研討會，共34位學者專家上臺就個人研究做專題報告發言。此次論壇中有來自美國的美籍北京大學外國語學院南亞系學者 柯偉業發表：《“妙悟自然“在唐代畫論中之出現與使用探討》與波蘭籍 西交利物浦大學中國研究系副教授 庒朋發表：《中國傳統文化與其現代化》是本屆兩岸國學論壇國際籍與會學者嘉賓，用不同的國際視點研究闡述中華傳統文化的精髓。

平潭兩岸國學中心負責人 游文娟

本屆國學論壇的亮點在於中華傳統文化思維與現代融合的實踐，中華文化友善、平等、和諧、安寧天人合一的中心思想於其他文化中的不同之處，對比西方普世個人主義研究探討，個人自由以外與更在乎個人利益的中西方思想差異性。朔源中華古字中瞭解中華文化的根源以及古人的自然共生，經由學者專家驗證舉例從單一雨字部首産生的所有文字中都是古人從四季的變化觀察而來誕生，大家經常所關注的字【霾】古字解意為風雨有土，從文字部首中發現水、木、草三各部首是在中華文字中產生最多字的部首，由此驗證世界文字惟有中華文字是觀察與萬物互動的對於非人類的生命形態充滿觀察與關懷共生共榮習習相關，尊重自然、順應自然。在珍惜物命、延長物用現代生活中用資源回收體現實踐中華文化物不窮慾有節有度，愛物惜物的傳統美德，倡導讓道性自然，維持人與自然的平衡關係維護環境進而改變人與社會的關係、人與自身內外的關係，心靈環保保持身心的和諧關係。兩岸在不同的時代背景中如何的揹負傳統文化的使命，在台灣日據時代中台灣學者呂赫若、龍瑛琮如何用漢字小說表現對於中華文化根源推展與私下助力於中華文化傳承的保護，也讓大陸以及國際的學者們瞭解台灣在殖民時期知識份子們為了保留根源文化所作的努力。

台灣慈濟基金會 何日升

第三屆平潭國學論壇當中兩岸學者們另外舉行分論壇研討會，討論新時代中如何踐行優秀傳統文化，與下一代的兩岸國學研究與教育讓更多的兩岸青年關注國學、熱愛國學、瞭解國學，本屆論壇中也宣佈了第一屆兩岸青年國風文創大賽以及設計共創營，冀望未來有更多兩岸以及國際的青年人共同在推動《中華優秀傳統文化》上發揮所長貢獻心力。

第三屆兩岸國學論壇現場

(中時新聞網)