隨著科技進步，智慧型手機都會綁定信用卡，而不少民眾則會利用「臉部辨識、指紋解鎖」支付。日前，大陸有一名媽媽半夜被兒子搖醒，將手機拿至她眼前解鎖後，便躲至廁所，瞬間將母親的34萬轉出。

據陸媒《看看新聞》報導指出，上月19日，一名李姓婦女在夜裡熟睡時，突被12歲兒子猛然地搖醒，她一睜眼便看見兒子將手機對著她臉部，正在進行解鎖，兒子確認手機已解鎖後便反鎖躲進廁所，媽媽都還來不及理解發生了何事，便急忙跟上去，在門口不斷地詢問兒子發生何事，不問還好，一問卻讓她差點沒昏倒。

月初，兒子因網路遊戲，在網路結識了網友，對方便將他進而拉入遊戲群組中，並告訴他只要將父母的微信或支付寶的餘額畫面截圖並傳送，就能因此獲得餘額數字的10倍福利，如此大的誘因，使得兒子再深夜裡，說什麼也要叫醒母親。

兒子將畫面截圖發出後，好奇地詢問對方「若需要退錢，該如何處理？」而對方表示，只需刷指定條碼，便能收到退款，殊不知，這是一個詐騙手法，照其方法刷條碼後，反而匯出更多的錢，媽媽綁定手機上的5張信用卡皆被刷爆，一共損失近8萬人民幣（約新台幣34萬），兒子驚覺受騙後，媽媽偕同至警局報案，只拿回人民幣1萬元（約新台幣4萬2500元），剩餘的7萬多元仍未追回。

(中時新聞網)