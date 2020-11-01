現代人多少身體累積不少勞累，許多人喜歡去按摩店放鬆一下。一位人夫日前開心帶著老婆前往泰式按摩店放鬆，沒想到服務他的卻是一位穿低胸上衣與短裙的辣妹，人夫發現妻子的表情逐漸母湯，機智回話才順利活命，文發出後網友大讚「求生技能滿點」。

一位人夫30日在臉書社團「爆廢1公社」PO文表示，30日時，他因為薪水入帳，下午就立刻請假帶老婆到新開的泰式按摩店「鬆一下」，沒想到在洗腳階段時，他就發現女服務員制服超低胸，眼前一片雪白看了「超刺眼」。

人夫還自爆，在按摩頭部的環節時，穿短裙的女服務員更是一腳跨在他頭上，裡頭紅色的內褲一覽無疑。此時敏銳的人夫發覺一旁眼神的妻子逐漸銳利，便在走出店時，立刻對著妻子大抱怨「太誇張了，這什麼店啊，妳知道嗎？她剛剛穿紅內褲靠我多近，真是太噁心了」，原Po妻子則點點頭說「打叉叉，這店不行。」才順利化解危機。

文發出後，不少網友笑翻，熱烈回應，「求生技能滿點」、「幸虧你先發制人！不然你真的看不到明天的太陽」、「腦筋動得快，才有機會活得久」、「爽又裝痛的節奏」；也有不少網友歪樓，「是哪間店，我要去幫你測試看看」、「重點是店在哪裡ㄚ」、「跪求地址」、「這種店不適合，帶老婆去」。

(中時新聞網)