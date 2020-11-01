南韓疾病管理廳10月31日公布，截至當日，累計有83人在接種流感疫苗後死亡，大多為長者，當局也持續強調，死亡事件與接種疫苗的關係甚微。新加坡衛生部門經調查後，同日也決定恢復使用2款相關流感疫苗。

南韓疾病管理廳表示，在接種疫苗後死亡的83人中，其中72人的死因與接種流感疫苗關係極低，其餘11人的死因仍在調查中。按年齡層計算，37名死者介於70至79歲，34人介於80至89歲，8人在60歲以下，另有4人介於60至69歲。

當局強調，至今尚未發現流感疫苗與死亡個案有直接關係，因此繼續呼籲民眾於冬季來臨前接種。有媒體報導指，部分流感疫苗玻璃瓶在運送途中暴露在室溫下，增加民眾的憂慮，當局則稱這不會影響疫苗的安全性。

新加坡上月26日宣布，暫時停用法國藥廠賽諾菲（Sanofi）和南韓SK生物科學（SK Bioscience）生產的相關疫苗，成全球首例。星國衛生部門昨表示，審視該國衛生科學局及南韓當局的資料後，確認上述疫苗的品質和安全符合規定，各醫療機構即日起可恢復使用。

(中時 )