外型姣好、身材傲人的「雞排妹」鄭家純，作風犀利、談話尺度超大，開設專屬網路節目《深夜保健室》，邀請來賓與粉絲暢聊性愛話題，用正確的態度教導健康教育觀念，頗受好評。近日節目邀請婦產科美女醫師郭安妮擔任來賓，有粉絲提問「女友發高燒就想愛愛正常嗎？」，雞排妹神解答，就像小嬰兒一樣，生病的時候會想要父母抱抱，有溫暖的感覺。

有網友在節目中發問：「女友只要在發高燒時，就會很想要啪啪是正常嗎？」，雞排妹直言，會不會是因為會感覺到熱熱的「比平常更溫暖，有冬天的暖爐的感覺？」，不過郭安妮醫師表示，這其實是因為女生在這時候比較虛弱，也因此希望能夠得到另一半的抱抱與溫暖。

郭安妮醫師跟雞排妹都認為，「像是小嬰兒一樣，只要生病的話都希望可以有父母的溫暖！」。不過不少網友表示，發燒的時候頭昏眼花、渾身不舒服，這時候如果還「激烈運動」，恐怕病情會加重吧。

(中時新聞網)