台南市警察局長詹永茂表示，已自請處分。（劉秀芬攝）

台南女大生命案 南警局長自請處分歸仁分局長拔官

台南女大生命案，警方被社會輿論要求檢討與究責，台南市警察局下午由局長詹永茂親自發表聲明，對鍾姓女大生來台求學期間不幸遇害，代表台南市警察局向家屬表達最深的歉意，並深深一鞠躬道歉，詹永茂表示將自請處分，歸仁分局長楊慶裕則調整為內勤職務，相關人事命令報警政署核定後發布。

詹永茂表示，依市長指示依賞罰分明原則，對日夜辛勞偵辦此案的同仁予以肯定。

另對9月30日歸仁分局大潭派出所受理陳姓女大生及房東女兒報案後，派出所警員雖有立即帶同報案人至現場勘查，並調閱相關監視影像等偵查作為，詹永茂表示，同仁未依規定完成受理報案程序，後續亦未有更積極偵查作為及具體的防範措施，核有疏失，幹部應承擔責任。

詹永茂表示，已報告黃偉哲市長同意，報請警政署將歸仁分局長楊慶裕調整為內勤職務，同時也向市長自請處分。

至於大潭派出所相關員警究責問題，詹永茂表示，該有的獎懲，待事情處理告一段落後，該處理的就會陸續處理。

(中時 )