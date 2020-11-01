中油宣布11月份國內氣價調整方案。11月家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷每公斤各調漲1.5元；車用液化石油氣每公升調漲0.8元；國內天然氣價格平均調漲2.28％。

中油表示，11月國際液化石油氣合約價CP較10月上漲，依液化石油氣計價公式計算，11月份液化石油氣每公斤應調漲2.3元。為配合政府政策及減輕民眾負擔，11月份液化石油氣每公斤僅調漲1.5元，未調足之每公斤0.8元，由中油暫時吸收。

加計先前未調足之吸收金額每公斤6.0元，中油累計每公斤吸收6.8元，將於日後國際價格下跌時再行回補。

天然氣部分，依據政府核定之天然氣價格公式計算，11月份國內天然氣價格因氣源成本增加應調漲售價。自今年11月2日起公用天然氣事業NG(1)每立方公尺調漲0.16元；以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月增加約4.8至7.2元。

(工商 )