全球知名購物節天貓「雙11」進口物流再提速。截至1日上午6時33分，經過大陸各地海關、口岸與阿里巴巴旗下菜鳥聯合作業，消費者當天購買的雙11進口訂單中，已經有1,000萬單順利清關。

此一速度比2019年天貓雙11當天大幅提前2小時14分，提速25％。這些包裹已經陸續進入配送環節，最快可以當日送達。

澎湃新聞報導，2020年雙11，菜鳥與大陸15地海關的22個口岸建立「秒級通關」通道，藉此保障天貓國際、考拉海購等平台的進口速度。

值得注意的是，11月1日零時35分，雙11消費者開始付尾款僅歷時5分鐘，位於杭州蕭山的李先生就收到菜鳥送達的包裹，刷新雙11物流新速度。

上述包裹從菜鳥直送據點發出，距離消費者僅1公里。為了讓雙11包裹提速，菜鳥數位供應鏈2020年與更多品牌商家合作，透過「預售極速達」服務，把預售訂單提前發貨到配送據點與社區。零時30分，在買家支付尾款後，大量快遞就從買家收貨地附近發出，「分鐘級」送達已經成為普遍現象。

(工商 )