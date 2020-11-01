吳宗憲1日主持中天綜合台《小明星大跟班》，談到近日馬來西亞籍女大生在台遇害一事，臉色沉重，「很心痛，有損台灣很多，我也有公司在馬來西亞，這件事讓我們覺得很丟臉，更為受害的女學生感到非常心痛，警政單位必須做好防範」。

吳宗憲近日施打感冒疫苗連暈4天，他1日主持看起來已恢復正常笑說：「不暈了，聽說我新聞一出來，台灣最近就不缺疫苗，人家有點誤解我，現在PO網是日常，台灣任何東西都跟政治扯上關係，我就頭暈，像蔡曉潔被東西砸到流血先拍照，被開槍也要先直播，現在這是一定的。」他認為演藝圈是快樂的行當，已詢問過醫生有點副作用，孩子們若要打疫苗不會阻止，「政府給我們什麼就打什麼，可以下警語啊，警語就是要推卸責任。關我什麼事！把心得跟大家分享有什麼錯？」

吳宗憲痛心馬來西亞女大生受害。(中天綜合台提供)

至於Sandy主持《2分之一強》傳出停播消息，吳宗憲笑回：「那個無所謂，節目停停走走、去去留留，一個晚上，我們跟兩個電視台、三個製作人開會，我是替她開的，講新內容，三個內容不需要跟我說，我們不是膚淺的人，只要告訴我多少錢就好。」現場笑聲不斷。

(中時 )