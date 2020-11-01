今年以來威力最強的超強颱風「天鵝」今日（1日）登陸菲律賓，當局疏散近一百萬人。天鵝是今年菲律賓第19號颱風，也是今年威力最強，更是全球第一強，在台灣時間1日清晨4:50分登陸呂宋島東南方的加丹杜安尼斯島（Catan Duanes Island），最高風速達每小時225公里，陣風更高達310公里。天鵝除了帶來狂風暴雨、造成土石流之外，沿海地區還出現3米高的暴潮，至少1,900萬人受影響。當局擔心當地將遭遇災難性風災，已提前疏散加丹杜安尼斯島所在的畢科爾區（Bicol）近100萬人。

天鵝直撲首都馬拉尼所在的呂宋島，馬尼拉國際機場今日全日關閉。目前持續以25公里時速橫過呂宋島，預計給菲律賓北部地區帶來強降雨以及狂風，部分沿海地區可能出現3米高暴潮。已知天鵝至少已造成4死，包括一人被樹壓死，另有一名5歲兒童被洪水沖走。

天鵝是近期第二個影響菲律賓的颱風。10月25日，颱風莫拉菲（Molave）登陸菲律賓，造成至少22死、39傷、另有4人失蹤。

(中時 )